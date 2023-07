Addio a Joesthetics | body builder e fitness influencer | morto a 30 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 3 luglio 2023) Jo Lindner, conosciuto da milioni di utenti comesu Instagram, èa 30tra le braccia della sua compagna per un’aneurisma. Il 30enne tedesco, che da vent’viveva in Thailandia, era conosciuto in tutto il mondo dagli appassionati die seguito su Instagram da più di 8 milioni di utenti. La conferma della morte delè stata data su Instagram dalla compagna del ragazzo, Nicha, anche lei personal coach e appassionata di. La ragazza ha confermato cheè stato stroncato da un’aneurisma. “Ero lì con lui nella stanza… mi ha messo al collo la collana che mi aveva fatto… siamo rimasti sdraiati a coccolarci”, ha raccontato in un post in cui ha espresso ...