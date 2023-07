Adama Traoré | la super ala che ha stregato la Serie A

(Di lunedì 3 luglio 2023) Fisico imponente, muscoli ipersviluppati, esplosività degna di uno sprinter, tutto questo èTraorè. Il ventiseienne spagnolo è un culturista del calcio che ha passato gran parte della sua carriera in Inghilterra dove si è fatto notare per quasi 200 presenze tra Middlesbrough e Wolverhampton...

Su Singo non ho grandi riscontri, più probabileTraorè. Su Samardzic invece la bottega dei Pozzo è sempre molto cara'.Calciomercato Roma, i giallorossi pronti ad entrare in competizione con Milan e Napoli per arrivare adTraore Dopo Milan e Napoli anche la Roma si mette sulle tracce diTraorè. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'esterno, appena svincolatosi dal Wolvermhampton, è osservato anche dai giallorossi. Con un ingaggio di 3 milioni ...Traore svincolato è l'alternativa all'americano. Nel mirino anche Singo del Torino per dare fiato a Calabria mentre in attacco piace anche Dia della Salernitana ma attenzione anche a Gianluca ...