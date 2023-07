Anche 'El Diablo' Piero Pelù è costretto a prendersi una pausa a causa di un fastidiosorischia di mettere a repentaglio la salute delle sue preziose orecchie da musicista. Il rocker ...L'ex - frontman dei Litfiba ,non ha mai rinunciato ai live neppure con le costole rotte dopo gli stage diving, intende però approfittare del periodo di pausa imposto dai medici per la ...... violino, Laurent Cabasso: pianoforte - Paraty (76'50) 1853, un anno miracoloso e sconvolgente: come in un ultimo slancio, prima di soccombere aglilo tormentano sempre di più ed ai ...

Acufene, che cos'è il disturbo che ha costretto Piero Pelù a rinviare il tour estivo Vanity Fair Italia

Con un messaggio sui social, il rocker ha annunciato lo spostamento del tour Estremo Live 2023, a causa di un forte shock acustico che ha accentuato gli acufeni di cui soffre da tempo. Ecco le caratte ...Piero Pelù rinuncia al tour estivo a causa di problemi di salute: uno shock acustico ha peggiorato il suo acufene.