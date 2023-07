Accendere il condizionatore pesa sulla bolletta | ma ci sono cose che devi assolutamente sapere che ti faranno risparmiare

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 3 luglio 2023) Arriva l’estate e si accende il. Un peso, come sappiamo, ma non deve esserlo per forza: ecco come. Le temperaturegià altissime all’ingresso di luglio, portando molti italiani adil, ormai diffuso in moltissime case e uffici. Particolarmente diffusi i modelli dualsplit, che permettono sia di raffreddare l’ambiente in estate che riscaldarlo in inverno con una pompa di calore. Inutile dire che questo porta a un consumo elettrico non indifferente. Questo però non vuol dire che non si puòestivo, ecco comeun sacco – ILoveTradingI condizionatori moderni sfruttano le leggi della termodinamica, gas refrigerante e ...