“Abbiamo il cuore spezzato” Cinema sotto choc | l’attore morto a 19 anni | era l’ultimo erede di una dinastia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023)in lutto,a 19: l’annuncio della famiglia in un post. A scrivere è la madre: “Il mio bellissimo angelo. Ti ho amato oltre le parole dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia e il mio. Sei stato sempre puro e reale. Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto sentire per essere tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e avrei voluto che solo l’amore potesse salvarti. Riposa in pace”. >Paola Turci e Francesca Pascale, l’annuncio un anno dopo il matrimonio (FOTO) Era un attore emergente: e insieme alla mamma era apparso nel film A star is born nel quale interpretava il figlio di George Noodles ...