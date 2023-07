Abbandonò la figlia lasciandola morire di stenti | parla la vicina | “La mamma di Diana non ha mai pianto”

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 3 luglio 2023) « Non ha maiAlessia, però si lamentava . Lei mi ha chiesto 'Ora cosa mi succede, mi arrestano? Io glissato. Poi ha ripetuto più volte la frase 'Non sono una cattiva'». Lo ha riferito in aula unadi casa di Alessia Pifferi , la 37enne a processo a Milano per l’omicidio pluriaggravato della, morta dia quasi 18 mesi dopo essere stata abbandonata una settimana...