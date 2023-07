A Wimbledon c’è un dress code anche per il pubblico

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ci siamo, il 3 luglio comincia, il torneo di tennis sull’erba più famoso del mondo. Eil più elegante, diciamocelo. Oltre al total white imposto sul campo, infatti, esiste unben preciso cuigli spettatori si devono attenere. La dirigenza dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, impianto nel quale si disputa il torneo, è sempre attentissima all’abbigliamento del. E per evitare di vedere sugli spalti persone vestite in maniera poco consona alla manifestazione ha stilato un regolamento. Ilper accedere Più che un regolamento, l’All England Lawn Tennis and Croquet Club ha fissato una serie di divieti. A partire dalle scarpe. Accesso negato, infatti, se le calzature risultano eccessivamente ...