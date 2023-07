A Telese le nazionali italiana e tedesca U17 femminile di pallavolo VIDEO

Leggi su anteprima24

La preparazione della Nazionale under 17 in vista del Campionato Europeo Under 17, che si svolgerà dall'11 al 22 luglio a Vrnjacka Banja in Serbia e Bekescsaba in Ungheria, prosegue con un collegiale aTerme. Le azzurrine hanno superato la Germania 3-0. Le atlete sono state impegnate in allenamenti congiunti insieme alla nazionale under 17per prepararsi in vista dei Campionati Europei di categoria schedulati in Ungheria e Serbia. Nel corso del raduno che si è tenuto nelle scorse settimane a Bassano del Grappa (VI) le azzurrine avevano già affrontato dei test match con le pari età della Polonia durante i quali i tecnici dello staff azzurro hanno fatto ruotare in capo tutte le atlete a disposizione.