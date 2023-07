A Roma c’è il primo cinema-piscina d’Italia | puoi vedere i film mentre ti rilassi in acqua

Leggi su funweek

(Di lunedì 3 luglio 2023) A partire dal 2 giugno 2023 a Cinecittà World è stato aperto ildove poter godere di una giornata all’insegna del relax in compagnia di un buon, immersi completamente in. Si tratta delpresente in Italia. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo. LEGGI ANCHE:–Il Mare dei Caraibi a poca distanza da: un piccolo paradiso daalmeno una volta nella vitaa Cinecittà World: tutti i dettagli Ilè una grandeestiva dove è possibile immergersi in, rilassandosi davanti ad un bel. Non solo vi è anche la spiaggia ed è attrezzata con ombrelloni ...