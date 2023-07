A Rita Lofano il "Giglio per la Pace e Libertà di Stampa"

Leggi su agi

(Di lunedì 3 luglio 2023) AGI - "Dedico questo premio a tutte le donne, a quelle che vivono in aree dove non c'èdi, ma anche a quelle che raggiungono posizioni di prestigio, ma continuano alle volte a essere discriminate". Lo ha detto, direttore di AGI, tra i premiati, nella cerimonia nell'aula Giulio Cesare in Campidoglio, a Roma, per i riconoscimenti 'Unper lae ladi'. Il premio, istituito nel 2022, è promosso dall'Università eCampus con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, in collaborazione con Roma Capitale. A presentare l'evento la giornalista Eleonora Daniele che, in apertura, ha ricordato Vincenzo D'Amico, l'ex calciatore e bandiera della Lazio, scomparso sabato a 68 anni. Presente alla ...