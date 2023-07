A Formia il convegno su “Sicurezza alimentare e consumo sostenibile”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 luglio 2023)– Lo scenario suggestivo dell’Area Archeologica di Caposele ha ospitato un interessante e qualificatonato dall’esigenza di creare informazione su un tema di grande interesse e molto dibattuto negli ultimi tempi dal titolo “: rischi e opportunità delle proteine alternative”. Un evento importante, arricchito dalla presenza di relatori di spessore dell’Università Federico II di Napoli, al fine di rendere il cittadino informato e consapevole dei cambiamenti in atto attraverso l’illustrazione dello scenario della filiera, sfida chiave per realizzare gli obiettivi ambientali del Green Deal e della Strategia Farm to Fork. La strategia “Dal produttore al consumatore” è stata ...