A Costa Valle Imagna doppio appuntamento con serate etniche

(Di lunedì 3 luglio 2023). Agiovani, parrocchia, pro loco e Rami, farmacista libanese residente a, organizzano due appuntamenti che vogliono guardare oltre l’orizzonte: sabato 15 luglio 2023 ETHNIC FOOD e domenica 30 luglio 2023 la CENA LIBANESE. Ecco il programma – ETHNIC FOOD vuole essere una serata all’insegna del cibo proveniente da culture diverse da quella italiana: Slovacchia, Pakistan, Libano, Camerun, Ucraina, Bolivia e Brasile. Piati semplici che facciano respirare a profumi lontani. Tutto questo accompagnato da un medico-artista proprio della, il dottor Davide Zammataro con la sua musica. La serata servirà per raccogliere fondi per un piccolo grande progetto in ...

Al maschile, è secondo Paolo(Gs Lupid'Aosta; 46'12"), preceduto di 18" da Samuele Mania (Jam's Bike; 45'54"), con terzo Simone Pesenti (Speed Bike; 47'06"). In 10° posizione Fabien ...... il lavoro e le relazioni dell'infermiera pediatrica Lea ( Anna), delle colleghe e dei ... Fabrizioè il regista.Il viaggio240 euro per Cervinia - Zermatt andata e ritorno, 150 euro per la sola andata. ... ecco le più comuni FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Lifestyled'Aosta, tra gli ...

Weekend in Valle Brembana e Imagna: tutti gli eventi dal 30 giugno ... La Voce delle Valli

Vacanze più “salate” Decisamente sì, anche se il fenomeno non sembra aver particolarmente impensierito i villeggianti, almeno quelli che stanno arrivando in ...Conosciuta per il suo patrimonio storico, l’aria pulitissima e le sue magnifiche montagne, Aosta offre un'alta qualità della vita. La città in stile medievale è collegata con le altre regioni italiane ...