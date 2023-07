A Cerveteri torna il Campo Scuola gratuito della Protezione Civile Comunale

(Di lunedì 3 luglio 2023)– A distanza di alcuni anni e dopo l’interruzione forzata dettata dalla pandemia, aun’iniziativa estremamente apprezzata e gradita da famiglie e ragazzi: il, un’esperienza avventurosa ed istruttiva per ragazzi e ragazze residenti aall’interno delBase di Via Casetta Mattei a I Terzi, un luogo immerso nella natura, a stretto contatto con le meravigliose campagne Caeriti. Finanziato grazie ad un contributo ottenuto dal Servizio dididalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il...

ufficialmente a- Due Casette la Sagra del Melone , un evento storico organizzato per mettere in risalto un prodotto d'eccellenza del territorio di. L'evento si terrà dal 21 ...il Campo Scuola gratuito della Protezione Civile Comunale - A distanza di alcuni anni e dopo l'interruzione forzata dettata dalla pandemia, aun'iniziativa estremamente ...... per aprire una rassegna che ha un valore particolare: a Tarquiniadal primo luglio l'Etruria ... il Lido e, quest'anno, anche, con la cornice del Museo archeologico Nazionale. Ad ...

A Cerveteri torna il Campo Scuola gratuito della Protezione Civile ... Il Faro online

CERVETERI - Una settimana immersi nella natura de I Terzi con il gruppo comunale di Protezione civile, iniziativa rivolta a ragazzi e ragazze residenti a Cerveteri di età compresa tra i 10 e i 13anni.CERVETERI - Riaprirà i battenti proprio oggi “Liberamente”, la spiaggia realizzata dal Comune idonea ad ospitare bagnanti con disabilità motorie permanenti o momentanee. Per prenotare il proprio posto ...