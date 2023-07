72enne non riesce a prendere appuntamento dal dentista | disperato si strappa da solo il dente con le dita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nonad avere uncon uno dei dentisti della sanità pubblica e così ha deciso di ricorre al “fai da te”. Come? In preda alla disperazione, si èto daildolente con le, sciacquando poi la bocca con collutorio e acqua salina per prevenire infezioni. Questo il gesto – assolutamente pericoloso e da non imitare – compiuto dalPhil Shepherdson. La storia arriva dalla città di York e se a primo impatto può sembrare raccapricciante, in realtà nasconde un atto dimostrativo in segno di protesta per un problema che sta attanagliando tutto il Regno Unito. Infatti, come riporta il Mirror che dà la notizia, Phil fa parte di quei milioni di cittadini inglesi che non riescono ad ottenere unper una visita ...