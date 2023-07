49enne malata di cancro viene dichiarata morta ma si risveglia durante il corteo funebre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Una donna thailandese di 49 anni, data per, si è miracolosamenteta mentre veniva trasportata al tempio buddista dove si stava organizzando il suo funerale. Lo riporta il sito di informazione thailandese Khao Sod. Il fatto è accaduto giovedì scorso nella provincia di Udon Thani, in Thailandia, ed è riconducibile all’ampia casistica delle morti apparenti. La donna, Chataporn Sriphonla, era in cura in ospedale per unal fegato: quando le sue condizioni si erano aggravate, la famiglia aveva dato disposizioni per riportarla a casa, ma i paramedici l’avevanoil trasporto dopo aver notato che non respirava più, e avevano informato al telefono l’anziana madre di Chataporn. “Mia figlia era in cura per ilin ospedale, ma i ...