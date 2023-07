3mila con sindrome Cushing | nuovo farmaco ha stessi effetti bisturi

(Di lunedì 3 luglio 2023) Milano, 3 lug. (Adnkronos Salute)() - Fra le 'spie' più evidenti c'è un aumento di peso concentrato sull'addome e sulla schiena e un accumulo di grasso localizzato sul viso, che diventa tondo come una luna piena. Ma ladi, condizione rara derivante da un eccesso di cortisolo nell'organismo (che può essere causato da un tumore ipofisario), porta con sé una lunga lista di sintomi. Per alcune delle persone colpite è difficile anche allacciarsi le scarpe o semplicemente alzarsi dal letto. Di recente i riflettori si sono accesi sullaper via dell'ipotesi avanzata che a soffrirne potesse essere anche il presidente russo Vladimir Putin. Ma poi la patologia è tornata nell'ombra. Un, che ha ottenuto da alcuni mesi la rimborsabilità da parte dell'Agenzia italiana del ...

... decine di migliaia le persone che hanno donato soldi, cifre che raggiungono anche ieuro. ... definisce la colletta "vergognosa" e chiede alle autorità di cancellarla, così come venne fatto...... decine di migliaia le persone che hanno donato soldi, cifre che raggiungono anche ieuro. ... definisce la colletta "vergognosa" e chiede alle autorità di cancellarla, così come venne fatto...Indice Liti fiscali fino a 5mila euro: le nuove regole Udienze in remotoil giudice monocratico ... che aveva circoscritto le competenze al giudice unico per le liti fino aeuro. ...

San Miniato, il museo della scrittura chiude l'anno con oltre 3mila ... IlCuoioInDiretta

Il taglio così drastico del bonus 100 e lode è stato determinato da un aumento dei maturandi che sono usciti con il punteggio massimo. A prendere 100 e lode, nel 2007, erano stati solo 3mila ragazzi.Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da un poliziotto: fermato a un posto di blocco, l'agente lo aveva minacciato con la pistola, intimandogli che l'avrebbe usata per sparargli. Il giovane è scappato ...