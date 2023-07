3 luglio | il Santo del giorno | San Tommaso | apostolo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi, 3, la Chiesa celebra San. Il Martirologio Romano dice di lui: “Festa di san, il quale non credette agli altri discepoli che gli annunciavano la resurrezione di Gesù, ma, quando lui stesso gli mostrò il costato trafitto, esclamò: «Mio Signore e mio Dio». E con questa stessa fede si ritiene abbia portato la parola del Vangelo tra i popoli dell’India”. E’ il patrono degli architetti, artisti, carpentieri, giudici, muratori, scalpellini, geometri e agrimensori.compare in alcuni brani del Vangelo secondo Giovanni. In Giovanni 11,16, subito dopo la morte di Lazzaro, i discepoli si oppongono alla decisione di Gesù di tornare in Giudea, dove gli Ebrei avevano precedentemente tentato di lapidare Gesù, ma questi è determinato, e ...