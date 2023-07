2 Fast 2 Furious film stasera in tv 3 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023) 2è ilin tv lunedì 32023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV 2in tv:e scheda USCITO IL: 20 giugno 2003 GENERE: Azione ANNO: 2003 REGIA: John Singleton: Paul Walker, Tyrese Gibson, Cole Hauser, Eva Mendes, Ludacris, Fabolous, Jin, Lahmard J. Tate, Thom Barry, Eric Etebari, Amaury Nolasco, Devon Aoki, Roberto ‘Sanz’ Sanchez, Matt Gallini, James Remar, Rey-Phillip Santos, Michael Ealy DURATA: 105 ...