105 anni lui e 100 lei | muoiono a 4 ore di distanza dopo 80 anni di matrimonio | “Erano una cosa sola”

(Di lunedì 3 luglio 2023) “Finché morte non ci separi”, sono queste le ultime parole che gli sposi pronunciano quando recitano la promessa di. Ed è letteralmente ciò che è successo a Mamédio Alves Magalhães, 105, e Ana Araújo Magalhães, 100, che si sono spenti a 4 ore dil’uno dall’altra80di nozze. D’altra parte anche la scienza l’ha confermato: a volte il sentimento d’amore che lega due persone può essere così forte che, quando uno dei due viene meno, l’altro sente un vuoto talmente grande nel cuore da non riuscire a vivere. Proprio come è successo a questa coppia di ultracentenari,una vita passata sempre insieme. La loro storia arriva da Paranã, in Brasile, e sta facendo in queste ore il giro ...