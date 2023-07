Ziyech | c’è nuova offerta dell’Al Nassr

2023 - 06 - 30 14:47:03 Al Nassr, saltato l'acquisto diNiente Arabia Saudita per Hakim. L'attaccante del Chelsea non ha superato le visite mediche con l'Al Nassr. 2023 - 06 - 30 14:37:...... il Manchester United non ha ancora presentato un'offerta ufficiale per Onana22.11 - Raul Bellanova ha firmato un contratto quinquennale con il Torino.22.05 - Hakimha effettuato ulteriori ...... vuole prendersi - anche - talenti del futuro: gente come Rúben Neves (Al Hilal) e Hakim(Al Nassr). Per ora c'è una sola possibile soluzione: la via spagnola. Ne scrive Abc. Il giornale ...

Arabia Saudita: ecco dove vuole arrivare Sportellate.it