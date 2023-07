Ziggy Stardust and The Spiders from Mars | il film 1979 – Un “suicidio” Rock n Roll

(Di domenica 2 luglio 2023)and The Spider: il(2023) arriva nelle sale il 3-4-5 luglio l'ultimo concerto di David Bowie annunciato in quell'iconica notte del 1973. Con il restauro in 4k di Nexo Digital, i fan avranno un'occasione speciale per rivivere un evento rivoluzionario nella storia dellastar inglese. Source

, l'androgino uomo delle stelle inviato sulla Terra morente per infondere un messaggio di speranza; la rockstar del futuro, quella la cui essenza si sarebbe fusa inscindibilmente col ...Era stato un lavoro lungo quello di David Bowie per arrivare a dare vita, forma e sostanza al suo successo e lo ha fatto passando attraverso il personaggio/alter ego. Un crescendo fatto soprattutto dal palco, concerto dopo concerto, facendo crescere la sua (loro) popolarità. Ma questo androgino uomo delle stelle caduto sulla terra nella mente di ...... quando David Bowie saliva sul palco dell'Hammersmith Odeon di Londra per "uccidere", davanti a 5000 fan increduli,, il suo alter ego più celebre. Ora, a mezzo secolo da quel giorno, ...

David Bowie: 50 anni fa l'addio di Ziggy Stardust (prima parte)

Solo dal 3 al 5 luglio arriva per la prima volta nelle sale italiane, completamente restaurato in digitale, l’ultimo leggendario show di Bowie nei panni di Ziggy Stardust ...Milano - A 50 anni dalla storica serata in cui il Duca Bianco uccideva il suo alter ego più amato e iconico, David Bowie torna al cinema con Ziggy Stardust & The Spiders from Mars: il Film in versi ...