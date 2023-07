Zazzaroni | «Ceferin distrugge l’istituzione che presiede | raccoglie soldi ma non protegge il sistema»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 2 luglio 2023) Questa mattina il direttore del Corriere della Sera, Ivan, ha pubblicato sulle pagine del quotidiano sportiva una lunga lettera indirizzata al presidente della Fifa, Gianni Infantino. L’oggetto è il calciomercato portato avanti dall’Arabia Saudita. È vero, come scriveva The Athletic, che l’Arabia sta facendo quello che la Cina ha fatto qualche hanno fa strappando campioni affermati e in erba all’Europa. Ma è anche vero che le cifre proposte dai club sauditi rischiano di gonfiare un mercato le cui barriere per la Serie A sono già alte. La morale diè: “Perché la Fifa non agisce? La Uefa è molto attenta a punire (solo in alcuni casi) e molto poco protettiva verso il proprio calcio”. Di seguito alcuni passaggi della lunga lettera di: “Caro presidente, l’Europa sta subendo un graduale disfacimento, posta in ...