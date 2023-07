WWE | Roman Reigns viene schienato dopo 1294 giorni | gli Usos vincono la Bloodline Civil War

(Di domenica 2 luglio 2023) E il main event di serata come prevedibile è stata laWar, ovvero il tag team match fra glie il team formato da Solo Sikoa e il WWE Undisputed Universal Champion, quest’ultimi accompagnati da Paul Heyman. Atmosfera incandescente e il match ha inizio Che questo match è molto sentito lo si intuisce già dalle entrate, infatti glisono stati spinti fin dal primo secondo dal pubblico, che durante la loro entrata hanno anche intonato la loro theme. Reazione inversa pere Sikoa che hanno dovuto fronteggiare anche i diversi cori da parte del pubblico nei loro confronti. La psicologia almeno inizialmente la fa da padrona con una macchina da guerra come Solo Sikoa che sembra restio ad attaccare i suoi fratelli, cosa ...

Il main event di Money in the Bank è stato un grandissimo match. Era facilmente immaginabile, ma gli Usos, Solo Sikoa e Roman Reigns sono andati oltre le aspettative. Un grandissimo incontro, pieno di ...Il Premium Live Event Money in the Bank si è aperto con il tantissimo atteso Money in the Bank maschile, che ha regalato non poche emozioni. Se i voli di Butch e Ricochet sono stati apprezzatissimi da ...