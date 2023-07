World Cup | il Settebello piega gli Usa ed è rivincita mondiale con la Spagna

Un altro passo avanti, grande così. A Los Angeles, nella semifinale della, il Settebello piega gli Stati Uniti con uno sprint da applausi: 'È stata una grandissima prestazione ed entrambe le squadre hanno giocato su ritmi molto elevati. È una bella soddisfazione ...Il Settebello vola in finale di SuperFinal2023 e conquista un posto ai Mondiali di Doha del prossimo anno. Soddisfatto il ct Sandro Campagna nel post - partita: 'Abbiamo disputato una grandissima partita giocata da entrambe le ...Il Settebello non si ferma , a Los Angeles batte i padroni di casa degli Stati Uniti e conquista l'atto conclusivo della SuperFinalmaschile 2023 di pallanuoto. Match molto equilibrato, che ha visto le due squadre arrivare all'intervallo sul punteggio di 6 - 6, prima che gli Usa tornassero in vasca con il piglio giusto, ...

La nazionale di Campagna strappa il pass per i Mondiali di Doha 2024 LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il Settebello supera 15-12 gli ...L'Italia di Sandro Campagna vola in finale di World Cup contro gli iberici dopo aver battuto 15-12 gli Stati Uniti ...