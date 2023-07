World Cup di Pallanuoto | il Settebello vola in finale e strappa il pass per i Mondiali

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 2 luglio 2023) Los Angeles – Straordinaria prestazione delalle SuperFinal di. Gli Azzurri hanno vinto con gli Stati Uniti e hanno staccato il biglietto per idia Doha che si terranno nel 2024. La Nazionale Italiana ha superato gli avversari per 15-12 e si prepara ora ad affrontare la Spagna, per la sfida per il Trofeo dellaCup e per il titolo. Giocherà alle 4 del mattino della prossima notte, in Italia. La partita con gli Usa, intanto, è stata perfetta. Sotto 9-7 a metà del terzo tempo, gli Azzurri hanno piazzato un parziale di 5-0 con le doppiette di Cannella e Di Somma e il gol di Di Fulvio che ha allungato il vantaggio nell’ultimo intervallo con 12-9. Nell’ultimo quarto gli Stati Uniti hanno provato a reagire ma Presciutti, Marziali e il rigore parato da Nicosia ...