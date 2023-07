Wimbledon | Stakhovksy | “Chi ha difeso l’Ucraina è stato punito”

Leggi su sportface

(Di domenica 2 luglio 2023) L’ex tennista Sergiy Stakhovsky si è scagliato contro l’Atp e la Wta e i tennisti russi e bielorussi per la gestione delle problematiche riguardanti il conflitto Russia-Ucraina. L’ucraino ex numero 31 della classifica Atp ha parlato al The Guardian del ruolo del Grande Slam e della sua decisione di escludere russi e bielorussi da2022: “si è dimostrato incapace di gestire situazioni del genere. Tanto che molti tornei del tour hanno multato i Championships. Siamo in una situazione terribile, non sosteniamo il nostro governo in questo bagno di sangue che ha creato sul territorio deluccidendo civili, bambini e donne. Stakhovsky è poi tornato sulla decisione di Svitolina e Sabalenka di non stringere la mano a fine partita a giocatrici ucraine: “Non stringere la mano è un messaggio forte, purtroppo a Parigi ...