Wimbledon | Jannik Sinner si ispira a Djokovic | “Lui è pazzesco perché…”

(Di domenica 2 luglio 2023)si augura di voltare pagina e di cancellare un periodo negativo dal punto di vista dei risultati. L’altoatesino, eliminato al secondo turno del Roland Garros, ha dimostrato limiti importanti dal punto di vista fisico e mentale e la sua resa in campo è stata altamente deficitaria. L’azzurro, che domani tornerà in campo e affronterà nel primo turno dil’argentino Juan Manuel Cerundolo, si è preparato per essere nuovamente pronto, sostenendo anche un allenamento molto intrigante con Novak, sul Centrale, allo scopo di verificare le condizioni dell’erba londinese e anche quelle di un giocatore straordinario, che punta all’ottava corona nei Championships. Giova ricordare che il balcanico non ha disputato alcun match nei tornei in preparazione allo Slam londinese, mentre ...

Photo credits: @janniksin (Twitter)Novak DjokovicSinnerLunedì debutterà contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, intantoSinner si dice ottimista per la sua avventura a. 'Già lo scorso anno - ha dichiarato l'azzurro nel corso della conferenza stampa pre - torneo - ho dimostrato di esser pronto e di ...L'altoatesino: "Nole è il favorito, Alcaraz può fare molto bene". LONDRA (INGHILTERRA) - Alla vigilia del suo esordio a Wimbedon,Sinner non nasconde le proprie ambizioni. "Già lo scorso anno ho dimostrato di esser pronto e di poter far bene anche sull'erba. Non nego di avere delle ambizioni importanti ma ci sono anche ...

Wimbledon, Sinner: “Pochi giocatori possono battere Djokovic, ma io sono tra questi” Ubitennis

L'altoatesino porta in Inghilterra un carico di fiducia non da poco: "Non credo che molti possano battere Djokovic, ma io penso di essere tra quelli".L'altoatesino: 'Nole è il favorito, Alcaraz può fare molto bene'.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Alla vigilia del suo esordio a Wimbedon, ...