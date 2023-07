Wimbledon | Alcaraz è davvero un erbivoro? L' analisi | colpo per colpo

(Di domenica 2 luglio 2023) Carlossi presenta da numero 1 del mondo e testa di serie numero 1 a. Ma, dice, non sente particolare pressione per questo. "So cosa devo fare, devo giocare al meglio per vincere ...

il serbo vuole il terzo Major per cercare agli US Open (28 agosto) il Grande Slam ... Solopuò infastidirlo. Djokovic è a caccia dell'ottavo trionfo sui prati londinesi che gli ...Carlossi presenta da numero 1 del mondo e testa di serie numero 1 a. Ma, dice, non sente particolare pressione per questo. "So cosa devo fare, devo giocare al meglio per vincere tornei. Ma ......i migliori al mondo' È uno Jannik Sinner molto fiducioso quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia del torneo di. Dopo i quarti raggiunti lo scorso anno - battendo...

Carlos Alcaraz si presenta da numero 1 del mondo e testa di serie numero 1 a Wimbledon. Ma, dice, non sente particolare pressione per questo.Tennis - ATP, Flash, Interviste, Italiani, Wimbledon | "Novak è il favorito, ma l'anno scorso ho dimostrato di essere pronto". Jannik Sinner non si nasconde prima di Wimbledon: "posso essere tra i mig ...