Wimbledon 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di domenica 2 luglio 2023) Il, gli, latv edel torneo di. Sono tredici (sei uomini e sette donne) gli azzurri sicuri di un posto nel tabellone principale. Si tratta di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani e Lucia Bronzetti. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE Nel maschile occhi puntati sul campione in carica Novak Djokovic. Quest’ultimo proverà a portare a casa il suo terzo Major consecutivo per tenere ancora vivo il sogno Grand Slam. I pericoli maggiori aper il serbo sono, tra gli altri, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas, ...

perde un grande protagonista. Si tratta di Nick Kyrgios che si ritira a causa di un problema al legamento del polso. 'Come mi è stato suggerito, ho effettuato esami che hanno evidenziato una ...Jannik Sinner pronto per un ruolo da protagonista nel torneo di. Lo scorso anno, proprio sui campi dell'All England Club, aveva ottenuto le prime vittorie della carriera su campi in erba; 12 mesi più tardi l'azzurro è tra i primissimi favoriti del ...Tennis News Interviste Tennis In questosta provando a rilanciarsi ma Dominic Thiem continua a faticare e non riesce a uscire dai piani ... Dominic non vince un match aaddirittura da sei ...

Torneo di Wimbledon 2023: i favoriti, gli italiani e dove vederlo in tv Corriere della Sera

Le parole del serbo in conferenza stampa, alla vigilia dell'esordio che lo vedrà opposto all'argentino Pedro Cachin ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...