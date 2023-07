Wimbledon 2023 | ò’Ucraina al centro della prima giornata con Svitolina e Williams | mentre il divieto russo viene revocato

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 2 luglio 2023)dice che il tennis in Ucraina “è stato riportato indietro di 10 anni” dall’invasione russa Venused Elinafaranno in modo che l’invasione illegale dell’Ucraina da parteRussia sia alscena nelladi. I russi e i bielorussi erano stati banditi dai Championships, ma sono stati riammessi per l’edizionedopo le pressioni esercitate dai tour professionistici. Il permesso è stato concesso solo dopo aver firmato un documento che promette la loro neutralità per tutta la durata del torneo, e le bandiere di Russia e Bielorussia sono state bandite dai campi. Ma queste restrizioni impallidiscono se si pensa alla morte e alla distruzione che il ...