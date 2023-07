Wimbledon 2023 | il programma e gli orari giorno per giorno

(Di domenica 2 luglio 2023) Ile gliperdi, terzo Slam della stagione al via sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Due settimane di puro spettacolo sull’erba dei Championships, dove Novak Djokovic ed Elena Rybakina proveranno a difendere i rispettivi titoli conquistati dodici mesi fa. Sono, invece, tredici gli azzurri tra uomini e donne che proveranno a disputare un buon torneo e ad avanzare il più possibile. Di seguito tutti programmi, giornata per giornata, che vi accompagneranno sino alla finale.E COPERTURA MONTEPREMI TABELLONEMASCHILE TABELLONEFEMMINILE ILPER ...

Il torneo disarà dal 3 al 16 luglio, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWSU SKY: IL PROMO Il torneo diassegnerà premi record, Come ...A pochissimi giorni dall'inizio diho raccolto qualche dato dei 24 tennisti che - anche seguendo le indicazioni dei bookmaker - sono tra i principali papabili alla vittoria dello Slam più ...Ben più di un utente ha consigliato a Jannik di non 'distrarsi' troppo con Maria in vista di. Ma chi conosce sa bene che, focalizzato com'è sul tennis, è pressoché impossibile che perda la ...

Come vedere Wimbledon 2023 in diretta TV e streaming Punto Informatico

Inizia lunedì 3 luglio il torneo di Wimbledon di tennis: programma, dove vedere l'evento in tv, i tabelloni e le partite degli italiani.Nel corso del Media Day a Wimbledon, Novak Djokovic ha espresso delle considerazioni interessanti riguardo i possibili investimenti dell'Arabia Saudita anche nel tennis. Il campione serbo ha dichiarat ...