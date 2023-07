Wimbledon 2023 | Andy Murray | “Sono uno dei migliori giocatori sull’erba Sento di poter disputare un bel torneo”

(Di domenica 2 luglio 2023) La 136ª edizione diè ormai alle porte ed il pubblico inglese spera di vivere un sogno grazie ad. Il britannico si presenta ai nastri di partenza dello Slam di casa con tanta voglia di essere protagonista e di regalarsi una vera e propria favola.ha vinto per due volte i Championships nel 2013 e 2016 e su questi campi ha conquistato anche l’oro olimpico nel 2012. Emozioni indimenticabili e momenti tennistici che sembrano essere lontani dopo i tanti problemi fisici degli ultimi anni, mavuole crederci e provare a spingersi il più lontano possibile nel. Nella consueta conferenza della vigilia,ha parlato della sua condizione e di come l’esperienza può essere un vantaggio in questo: “Ho voglia di ...

... Sky Sport 24 e Sky Sport 4k dalle 14.30 alle 22 Terza giornata Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k ore 22 "Studio" Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k ore 22.30 "The Insider - ...Lucia Bronzetti affronterà Jacqueline Cristian nel primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell' All England Lawn Tennis Club . Per la seconda volta consecutivo, la tennista azzurra arriva a uno slam dopo aver raggiunto una finale la ...Sara Errani affronterà Madison Brengle nel primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell' All England Lawn Tennis Club . La giocatrice romagnola è reduce dal secondo turno raggiunto a Bad Homburg e affronta un'avversaria che ...

Wimbledon: Il programma di Lunedì 03 Luglio 2023 LiveTennis.it

La 136ª edizione di Wimbledon è ormai alle porte ed il pubblico inglese spera di vivere un sogno grazie ad Andy Murray. Il britannico si presenta ai nastri di partenza dello Slam di casa con tanta vog ...Il Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, ha messo gli occhi sul tennis. Dopo gli investmenti nel calcio, con ...