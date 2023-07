Whatsapp | 8 novità che cambieranno per sempre il tuo modo di utilizzarlo

Ricordiamo che tra lepiù recenti introdotte dabeta a partire da Android, è arrivata la possibilità di i nviare video in alta definizione come opzione aggiuntiva alla definizione ...... il team di sviluppatori dilavora costantemente per migliorare l'applicazione, aggiungendo nuove funzionalità e correggendo i problemi segnalati dagli utenti. Una dellein arrivo ...Nelle scorse ore, è stata annunciata unaimportantissima e ufficiale per trasferire chatsenza Google Drive e iCloud Apple . Tralasciando gli spazi di archiviazione esterni gratuiti o a pagamento, Mark Zuckerberg ha chiarito ...

WhatsApp Business vola a 200 milioni di utenti e lancia due ... PcProfessionale.it