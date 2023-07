(Di domenica 2 luglio 2023) L'Orso Putin si muove con passo pesante per riportare sotto l'ombrello del Cremlino l'immenso impero finanziario dell'ex chef, Evgenij Prigozhin. Una galassia dai mille volti, per lo...

La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Lapezzi. Mosca prende il controllo della fabbrica dei troll Zuppi incontra Kirill a Mosca, ma il Cremlino fa muro "Nessun accordo" Il coro del ...La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Lapezzi. Mosca prende il controllo della fabbrica dei troll Zuppi incontra Kirill a Mosca, ma il Cremlino fa muro "Nessun accordo" Il coro del ...1 - IL GRUPPOPEZZI CHIUDE LA FABBRICA DEI TROLL RUSSI Estratto dell'articolo di Jacopo Iacoboni per 'la Stampa' MEME SU PUTIN E PRIGOZHIN BY EMILIANO CARLI In Italia, quando anni fa si cominciava a ...

Wagner perde patrimonio, miniere e i media: così si dissolve la holding dei mercenari ilmessaggero.it

L'Orso Putin si muove con passo pesante per riportare sotto l'ombrello del Cremlino l'immenso impero finanziario dell'ex chef, Evgenij Prigozhin. Una galassia dai mille volti, per ...Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin , ha postato un audio di 11 minuti in cui dà la sua versione di quanto avvenuto negli ultimi giorni in Russia. Le autorità avevano deciso di sciogliere la Wagne ...