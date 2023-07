VXL | un blogger nerazzurro rimprovera il Milan | ‘Che errore vendere Tonali…’ | Mercato

(Di domenica 2 luglio 2023) 2023-07-02 17:08:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Sembrava una storia d’amore destinata a durare ancora a lungo, quella tra Sandro Tonali e il, invece il centrocampista azzurro è pronto a sbarcare in Inghilterra per la nuova avventura con la maglia del Newcastle. IlPasqui ne parla nel seguente articolo: https://vivoperlei.calcio.com/articolo/101958 VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calcio.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, ...

Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...

VXL, la domanda di un blogger nerazzurro: 'Lukaku tris, ne vale ... Calciomercato.com

Uno degli obiettivi primari del mercato dell'Inter è proprio quello di riportare per la terza volta Romelu Lukaku in nerazzurro. La volontà del giocatore è netta, ma c'è da trovare un accordo con il C ...L'Italia di Roberto Mancini è chiamata a ripartire con un nuovo ciclo e nuovi giocatori, dopo la mancata qualificazione al Mondiale e il terzo posto nella Nations League, il blogger Marco Barone anali ...