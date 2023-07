Vuoi salvare la tua relazione sentimentale? Ecco le 5 cose da fare secondo gli esperti

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 2 luglio 2023) Credi che non ci sia più un futuro per la tuae la separazione sembra ormai dietro l’angolo?tutto quello che devi! Quando si è innamorati e travolti dalla passione, tutti i difetti dell’altro o le dinamiche che non funzionano alla perfezione nella coppia passano inpiano. In quel caso, infatti, basta l’amore e il senso di appagamento che si prova non appena si sta assieme al proprio partner per far dimenticare tutto. Eppure, pensando di agire per il meglio, in realtà si sta costruendo unasu basi per nulla solide. Credi che la tua storia sia giunta al capolinea?cosa devi! – Grantennistoscana.itAlla base di unasana, infatti, c’è proprio la comunicazione. Parlare, confrontarsi e anche ...