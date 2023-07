“Voti numerici alla primaria” | addio ai giudizi La proposta del Sottosegretario Frassinetti

(Di domenica 2 luglio 2023) "Ho già detto al ministro di voler rimettere ialle primarie. Noi vogliamo che la scuola torni a essere un ascensore sociale che è nel dna della destra. Non possiamo far sì che sia soltanto il portafoglio dei genitori a determinare il percorso dello studente. Tutti devono partire dallo stesso piano, poi chi merita va avanti a prescindere dal portafoglio". L'articolo .

...in terminiai due terzi de L'Ulivo di Prodi e ha lo stesso peso del centrosinistra di Rutelli. Se gettassimo lo sguardo ancora più indietro nel tempo, troveremmo una forchetta disimile ...I "freddi" datiprovenienti dalle urne in questi ultimi 270 giorni abbondanti ci ... In Molise, Conte lascia per strada ben quattrosu cinque presi cinque anni fa. Inoltre, su sei ...Con dei risultati non solo. Il modo in cui Fantini ha svolto il suo ruolo ha consentito a ... regolare i numeri, spacchettare le preferenze, gestire gli equilibri deipersonali e degli ...

Sottosegretario Frassinetti, “voti numerici alla primaria” al posto dei giudizi Orizzonte Scuola

"Ho già detto al ministro di voler rimettere i voti alle primarie. Noi vogliamo che la scuola torni a essere un ascensore sociale che è nel dna della destra. Non possiamo far sì che sia soltanto il po ...La notizia è succulenta anche se per commentarla in modo completo sarà opportuno disporre di dati più precisi.La sottosegretaria Paola Frassinetti ha annunciato di “voler rimettere i voti alla primari ...