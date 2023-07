Volley femminile | l’Italia liquida il Giappone e chiude in bellezza | 8 vittorie in Nations League | ora la Final Eight

(Di domenica 2 luglio 2023)ha chiuso conla fase preliminare della2023 di. Le campionesse d’Europa hanno sconfitto ilper 3-1 (25-23; 25-23; 17-25) e hanno così conquistato l’ottava vittoria nel prestigioso torneo internazionale itinerante, issandosi provvisoriamente al quinto posto in classifica generale (8 successi, 21 punti). La settimana a Bangkok (Thailandia) sicon tre sigilli (Canada, Croazia,) e il ko contro il Brasile al tie-break. Le azzurre avevano già guadagnato la qualificazione allanella giornata di ieri, l’affermazione odierna è servita per miglioramento il piazzamento in graduatoria e guadagnarsi un quarto di ...

Finisce con una vittoria la fase di qualificazione a giorni in Nations League per l'Italvolley: le ragazze di Mazzanti battono anche il Giappone e lo fanno in quattro set con i parziali di 25 - 23, 25 - 23, 17 - 25, 25 - 22. Le azzurre, già qualificate per la final eight di Arlington ...

L'Italia ha chiuso con bellezza la fase preliminare della Nations League 2023 di volley femminile. Le Campionesse d'Europa hanno sconfitto il Giappone per 3-1 (25-23; 25-23; 17-25; 25:-) e hanno così ...