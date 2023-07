“Volevamo fare il giro del Mediterraneo in camper | ma a Milano ci hanno rubato tutto Era il nostro sogno da una vita” La rabbia della famiglia Turker

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Si immaginavano così: a bordo del loroinsulle strade di tutta l’Europa che si affaccia sul. L’avevano sognato per mesi. Invece il progetto si è infranto a. Ilè stato. Si sono allontanati per meno di cinque ore ed è sparito nel nulla. Ma non è solo il furto che ha turbato Kenan, un turista turco in viaggio con la moglie e il figlio di 7 anni. “Qui abbiamo incontrato solo indifferenza. Non torneremo mai più”, ha raccontato a Repubblica. Il suo resoconto è attendibile. Perché si sovrappone a quel che accade, molto molto spesso, a chi si ritrova in una situazione simile. Il mezzo, che sia un’auto, una moto, un caravan, vienee ci si attende subito una mobilitazione delle forze dell’ordine per ...