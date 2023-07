Voglio un’Italia come Mondovì!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) C’è una città in Italia di ventidue mila abitanti con cinque librerie, quattro musei, decine di festival, due premi Andersen, il barbiere con i libri in vetrina, il pianoforte sotto i portici che la gente può suonare; una chiesa con la visita guidata dai visori 3D; un monastero restaurato che promuove cultura e accoglie; un venditore di jukebox e vecchi flipper; un liutaio e gente impegnata in così tante associazioni da pensare che nessuno lavori: questa città è Mondovì, in Piemonte. Sembra incredibile ma in questa realtà già di per sé splendida grazie alla bellezza delle chiese, dei palazzi, delle piazze c’è un modello di polis che va adottato, declinato in altre città. A Mondovì, in primis, c’è fermento: una mobilitazione culturale che parte dalle persone indipendentemente dall’amministrazione comunale che è sicuramente parte del motore. C’è un festival degli albi illustrati, ...