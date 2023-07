“Voglio accontentare Rudi Garcia” | annuncio chiarissimo sul colpo del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 2 luglio 2023) “”: il dirigente esce allo scoperto sull’obiettivo del club azzurro, nonché grande pupillo del neo allenatore del. Affare verso la chiusura? Da ieri, è iniziata ufficialmente la sessione di calciomercato estiva, che vedrà sicuramente protagonista anche il, chiamato a difendere il titolo di Campione d’Italia. In questi giorni, dovrebbe arrivare l’ufficialità del passaggio di Kim Min Jae al Bayern Monaco, pronto a versare l’importo dell’intera clausola rescissoria. Somma che il club azzurro è pronto a reinvestire immediatamente sul mercato per assicurarsi un degno sostituto del centrale sud-coreano e, inoltre, per rinforzare altri reparti. Molte novità sono previste anche, se non soprattutto, per il centrocampo: oltre al sostituto di Tanguy ...