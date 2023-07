Voglia di mare o piscina? Con i materassini e i gonfiabili il relax è assicurato e soprattutto conveniente

(Di domenica 2 luglio 2023) Quando scatta l’ora della vacanza alle prime cose da mettere in valigia sono il costume, la crema solare e il materassino. Da semplici accessori per godersi un po’ diin acqua e in, sono diventati l’oggetto più amato da grandi e bambini per i loro colori e forme accattivanti...

... quarto posto in classifica, ladi non darsi limiti. 'Si vedrà, che sia quel che sia', ha ... In gioco non c'era la tappa, quella si decideva vicino al. Lassù a 452 metri sul livello del,...Sono stanco e mi sta venendodi lasciare tutto'. 'Mi chiedo che senso abbia giocare se ci ... Che senso ha tutto questo, allora chiudiamo i campionati e andiamo tutti al. Adesso prenderò un ...Sono stanco e mi sta venendodi lasciare tutto. Mi chiedo che senso abbia giocare se ci ... Che senso ha tutto questo, allora chiudiamo i campionati e andiamo tutti al. Adesso prenderò un ...

Dove ci porta il cuore Voglia di andare al mare Trenta milioni in ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Prime vacanze da sola per Maria de Filippi che è stata fotografata al mare in Sardegna. Prima scatti senza Maurizio Costanzo ...Hanno votato in 2.000 e il sondaggio ha incoronato la spiaggiadi Pugnochiuso a Vieste. Seguono San Teodoro in Sardegna e poi Favignana ...