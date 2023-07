Vittorio Sgarbi | Sangiuliano prende le distanze | «Sessismo e turpiloquio sempre inammissibili» Pd | parole gravissime

Qualcuno ipotizza che sia una risposta indiretta alle critiche rivoltegli dae Morgan nella serata al MAXXI finita al centro delle polemiche per le frasi sessiste e le parolacce che ...Si è arrabbiato. Anche lui. Amadeus , nelle ultime ore, ha infiammtoa i social con un post criptico che in molti hanno interpretato come una risposta a Morgan e, i quali, nel corso della serata inaugurale dell'Estate al Maxxi di Roma al centro delle polemiche per le battute sessiste e le parolacce pronunciate dal sottosegretario alla cultura, ...... risposta ae Morgan C'è chi ipotizza che si sia trattato di una risposta indiretta alle critiche rivoltegli dae Morgan nella serata al MAXXI , finita, tra l'altro, al centro ...

Maxxi, Sgarbi: "Non mi dimetto. Allora censuriamo Pasolini e Battisti" | Sangiuliano: "Inammissibili sessismo e turpiloquio" | Pd: Meloni non può tacere TGCOM

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Si è arrabbiato. Anche lui. Amadeus, nelle ultime ore, ha infiammtoa i social con un post criptico che in molti hanno interpretato come una risposta a Morgan e ...