Vinicius, non solo calcio: in vacanza diventa… giocatore di Football Americano ItaSportPress

Non solo calcio per l'attaccante brasiliano. Nel tempo libero si diverte con un giocatore professionista di Football Americano.Dopo aver perso Karim Benzema e in attesa di decidere se affondare il colpo e acquistare Kylian Mbappé, il Real Madrid sta blindando i suoi gioielli: il prossimo ...