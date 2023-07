Vincenzo D' Amico | quando su Facebook annunciò di avere un tumore | «Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate»

CosìGualzetti, il papà di Chiara, la 15enne uccisa il 27 giugno 2021 nel parco dell'... L'killer condannato alla pena massima Il matrimonio a giugno I due si erano sposati lo scorso 9 ...- - > Leggi Anche Chiara Gualzetti, il racconto della mamma: 'L'assassino mi ha mentito'... La 15enne fu accoltellata e finita a calci e pugni da quello che credeva un. Il giovane l'...... il messaggio di cordoglio del sindacoNapoli. 'Ai familiari, amici e compagni d'impegno ... 'La notizia della scomparsa del compagno eCarmine Gonnella mi rattrista immensamente. Il ...

Lazio, morto Vincenzo D’Amico: addio a uno degli eroi dello Scudetto '74 Corriere dello Sport

Giusy, la mamma della 15enne uccisa da un coetaneo nel giugno del 2021 a Monteveglio, è morta dopo aver lottato per 15 mesi contro un male incurabile. Il marito: "Mi sembra di vivere un incubo" ...Vincenzo D'Amico, stella della Lazio e poi dirigente e commentatore televisivo anche per la Rai è morto a 68 anni; da tempo lottava contro un tumore, come aveva annunciato lui stesso lo scorso maggio ...