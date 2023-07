Vincenzo D’Amico | lunedì camera ardente in Campidoglio

ROMA - L'annuncio era atteso, ed è arrivato: il Comune di Roma ha deciso di allestire la Camera ardente per lo storico capitano della Lazionella Sala della Protomoteca del Campidoglio che verrà aperta nella giornata di lunedì 3 luglio, dalle 13.00 alle 19.00 . A darne notizia - nella tarda mattinata di oggi - è stato l'...La camera ardente disarà allestita domani in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca (ingresso lato Portico del Vignola). Apertura al pubblico dalle ore 13 alle ore 19. L'ex calciatore e bandiera ...Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Lazio Nella giornata di ieri è morto, 68 anni, il fantasista della Lazio del primo scudetto. Il mondo del calcio, non solo quello biancoceleste, è in lutto e in tanti sportivi, commentatori tv, tifosi e politici hanno ...

È morto Vincenzo D'Amico, bandiera della Lazio per 16 anni - Calcio Agenzia ANSA