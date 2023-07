Vincenzo D’Amico | la malattia dell’ex calciatore

(Di domenica 2 luglio 2023)è morto il 1 luglio 2023 a causa di un tumore che gli era stato diagnosticato nel 2021. L’exed opinionista sportivo aveva 68 anni ed era ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma e negli ultimi giorni le sue condizioni si erano rapidamente aggravate. A maggio 2023 aveva confermato le sue condizioni di salute, con un post su Facebook. Su Facebookaveva rivelato lo scorso maggio: “Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori delle forze inaspettate! Io ci sto provando”. Così, con la sua solita semplicità, aveva spiegato pubblicamente che stava vivendo una situazione complicata, difficile da accettare, ma che voleva combattere a testa alta come aveva sempre fatto sul campo. Lo stesso exaveva poi confermato di essere malato quando quel messaggio aveva ...

Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Lazio Nella giornata di ieri è morto, 68 anni, il fantasista della Lazio del primo scudetto. Il mondo del calcio, non solo quello biancoceleste, è in lutto e in tanti sportivi, commentatori tv, tifosi e politici hanno ...ROMA - Il mondo del calcio piange la scomparsa di. Uno dei protagonisti del primo scudetto della Lazio è morto sabato a Roma all'età di 68 anni. Era ricoverato da alcuni giorni al Policlinico Gemelli. Meno di due mesi fa...... il messaggio di cordoglio del sindacoNapoli. 'Ai ... 'Ai familiari, amici e compagni'impegno della Cgil giunga un grande ... 'La notizia della scomparsa del compagno eCarmine Gonnella ...