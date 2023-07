Vincenzo D’Amico e il suo dribbling infinito

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 luglio 2023) L’omaggio a, ex centrocampista, protagonista del primo scudetto della storia della Lazio. I dettagli Ogni volta che se ne va un giocatore che si è fatto amare nel passato succede un miracolo, forse la risposta più umana che ci sia alla crudeltà di un giorno tragico: lo ripensiamo esattamente come quando scendeva in campo, come se non se ne fosse mai andato da quel rettangolo verde nel quale ha esercitato il potere di entusiasmarci, emozionarci, farci gioire e disperare. Eterniamo quegli attimi, proprio quando la vita ci costringe a fare i conti con la tragedia. Nel caso di, che ci ha lasciato troppo presto, questa operazione che avviene nel cervello e nel cuore di ognuno è ancora più immediata, più automatica: anche i tanti anni che lo hanno visto operare in altri contesti, infatti, ...