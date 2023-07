VIDEO – Onana vince la parata della stagione! Doppio salvataggio

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 luglio 2023) Sono giunte al termine le votazioni proposte dall’Inter per decidere lastagione appena conclusa. Are non poteva che essere André, protagonista di un fondamentaleSTAGIONE – Andrési dimostra – semmai ce ne fosse bisogno – ancora una volta un portiere di altissimo livello. L’estremo difensore camerunense ha vinto infatti il premio deciso dai tifosi per lastagione. In particolare si tratta delcontro il Porto nella gara degli ottavi di finale di Champions League a San Siro. Unintervento che ha di fatto salvato il risultato e ha aiutato nella ...