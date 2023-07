Video F1 | GP Austria | Perez terzo | ' Weekend complicato | sono felice'

Dopo il GP d'di F1, concluso al secondo posto alle spalle di Verstappen, il pilota della Ferrari Charles Leclerc si mostra soddisfatto. Guarda il ...Dopo il terzo posto ottenuto nel GP d'di F1, il pilota della Red Bull, Sergio Perez, si mostra soddisfatto e racconta la battaglia per il podio con Carlos Sainz. Guarda il ...Max Verstappen trionfa a Zeltweg completando uno storico poker: pole, shootout, sprint e GP nel fine settimana in. Leclerc è secondo, podio anche per Perez, quarta l'altra rossa di ...

Formula 1, Verstappen vince il Gp d’Austria davanti a Leclerc. VIDEO Sky Tg24

Il pilota olandese ha vinto in Austria un'altra tappa di questo Mondiale 2023: bene le Ferrari con Leclerc secondo e Sainz quarto. In mezzo, in terza piazza, la Red Bull di Perez.Il pilota olandese ha vinto in Austria un'altra tappa di questo Mondiale 2023: bene le Ferrari con Leclerc secondo e Sainz quarto. In mezzo, in terza piazza, la Red Bull di Perez.